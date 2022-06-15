اليوم السابع
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مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين جراء إطلاق نار قرب ملعب ليون بفرنسا

الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:06 ص
مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين جراء إطلاق نار قرب ملعب ليون بفرنسا الشرطة الفرنسية - صورة أرشيفية
وكالات

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قتل شخصان على الأقل وأصيب اثنان آخران، اليوم الأربعاء، بعد إطلاق نار بالقرب من ملعب في مدينة ليون الفرنسية.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، قال شهود عيان إن 4 رجال استهدفوا خلال إطلاق نار في منطقة لا دوشيري، بالقرب من ملعب "ستاد دي لا دوشيري".

 

وأفادت تقارير محلية بأن أحد الجرحى في حالة حرجة والآخر أصيب بطلق ناري في ساقه. وهرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث حوالي منتصف الليل، وتعتقد الشرطة أنه ربما كان حادثا بين العصابات المتناحرة.

 

ويعتقد أن إطلاق النار بدأ قبل منتصف الليل بقليل خارج مبنى بالقرب من الاستاد، وهي أحدث جريمة إطلاق نار في المنطقة.

 

 


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