مفوضية الاتحاد الأوروبي تبدأ إجراءات ضد بريطانيا العظمى

كتبت: هناء أبو العز

يقوم الاتحاد الأوروبي بقمع خطط حكومة المملكة المتحدة لتغيير اتفاقيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروب، حيث تتهم بريطانيا بارتكاب "انتهاك واضح للقانون الدولي".

وتتخذ مفوضية الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية ضد بريطانيا العظمى في النزاع حول اللوائح الجمركية لأيرلندا الشمالية، حيث قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيان لها نشرته صحيفة زيت، إنه على الرغم من الطلبات المتكررة، فشلت الحكومة البريطانية في تنفيذ ما يسمى ببروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو ما يسمى وهذا انتهاك واضح للقانون الدولي .

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي ماروش شيفشوفيتش، المسؤول عن المفاوضات ، إن الحكومة البريطانية انتهكت أجزاء كبيرة من بروتوكول أيرلندا الشمالية، وقد ترك هذا المفوضية الأوروبية "ليس لديها خيار آخر" سوى الخطوات القانونية التي تم اتخاذها الآن، وبناءً على ذلك ، تم الشروع في إجراءين جديدين للانتهاك واستؤنفت الإجراءات السابقة.

بروتوكول أيرلندا الشمالية هو جزء من اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتنص على أن المقاطعة ، وهي جزء من المملكة المتحدة ، ستستمر في اتباع قواعد السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي الأوروبي.

ويهدف هذا إلى منع ضوابط المنتجات في جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي من أجل منع الصراع بين المعارضين والمؤيدين لتوحيد شطري أيرلندا من الاشتعال مرة أخرى، ولكن الآن تم إنشاء حدود البضائع داخل بريطانيا.

وافقت الحكومة البريطانية في الأصل على بروتوكول أيرلندا الشمالية، ومع ذلك ، أعلنت في بداية الأسبوع أنها ستجري من جانب واحد تغييرات مهمة على الاتفاقية. يرفض الاتحاد الأوروبي مراجعة جوهرية لبروتوكول أيرلندا الشمالية، ومع ذلك ، فقد سمح بتبسيط عملية في الضوابط.