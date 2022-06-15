معلومات الوزراء ينشر "إنفوجراف" عن محاربة إساءة معاملة كبار السن

كتبت هند مختار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجراف جديد تحت عنوان: "محاربة إساءة معاملة كبار السن"، تزامنًا و"اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين"، الموافق الخامس عشر من يونيو.

واستعرض الإنفوجرافيك بعضًا من جهود الدولة المصرية للتخفيف عن كبار السن، وتوفير قدر أكبر من الرعاية والاهتمام بهم، وذلك على مدار السنوات الأخيرة.

ففي يناير 2019، استحدثت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة "رفيق المسن"، على أن تنفذها دور وأندية المسنين، لمعاونتهم بالمنازل أو خارجها، وتوفير جليس للمسن. كما تقرر في أكتوبر 2020، خصم 50% من ثمن التذكرة في وسائل النقل العام لمن فوق 60 عامًا بقرار من وزارتي التضامن والنقل، وتوفير خدمة النقل العام بالمجان لمن تجاوز 70 عامًا.

لتُطلق وزارة الصحة والسكان في نوفمبر 2021، برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن"؛ بهدف تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق 65 عامًا. وإعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ديسمبر 2021، إمكانية التعاقد على خدمات الهاتف والإنترنت الثابت من المنزل للمستخدمين فوق 60 عامًا مجانًا، ودون التوجه لأفرع الشركات.

وتأكيدًا على سعي الدولة المصرية إلى الارتقاء بحياة فئة كبار السن، اتجهت إلى تطوير شبكات الأمان الاجتماعي ببرنامج كرامة، بمعاش للمسنين بداية من عمر 65، أو لمن يعانون عجزًا أو مرضًا مزمنًا. ومؤخرًا؛ وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون "حقوق المسنين"، لضمــان حقــوقهم صحيًّا، واقتصاديًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا وترفيهيًّا، وتوفيـر معـاش مناسـب لهـم.