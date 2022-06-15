مصر توجه العالم لربط الغذاء والمياه والطاقة كآلية لتحقيق الأمن الغذائى

كتبت منال العيسوى

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن مصر تهتم بتوجيه الأنظار نحو رابطة الغذاء والمياه والطاقة كآلية لتحقيق الأمن الغذائى، إذ حرصت مصر خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التى تم إطلاقها مؤخرا، واستراتيجية المساهمات الوطنية المحددة، التى ستنطلق قريبا على اتخاذ حزمة من الإجراءات، ضمن مسار التحول الأخضر.

وأضافت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة، أنه تم أيضا وضع مجموعة من البرامج فى المجالات ذات الأولوية، التى تركز على ربط موضوعات الغذاء والمياه والطاقة، واستنباط أنواع جديدة من المحاصيل، القادرة على التكيف وفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار فى زراعتها، وإتاحة الفرصة لصغار المزارعين لزراعتها أيضا، إلى جانب توفير مصدر المياه لتلك الزراعات، من خلال محطات تحلية المياه بالطاقة الشمسية، وبذلك يتم تنفيذ مشروعات تقوم على تلبية الاحتياجات الانسانية الأساسية، وصون الموارد الطبيعية فى الوقت ذاته.

جدير بالذكر أن وزيرة البيئة أشارت، فى تصريحاتها خلال لقاء، اليوم الأربعاء، مع المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 مع ممثلى Citibank لبحث التعاون المشترك فى ملف تمويل المناخ، إلى أهمية توفير مصادر التمويل لهذه المشروعات من خلال الآليات التمويلية المختلفة كالتمويل المختلط وإشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية، لتقديمها للعالم خلال مؤتمر المناخ القادم COP27 كنموذج وقصة نجاح ملهمة وخطوة للأمام نحو التحول الأخضر يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها والبناء عليها.