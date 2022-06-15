مصرع طفل أسفل عجلات قطار بمركز قويسنا فى المنوفية

فريق المحافظات

لقى طفل مصرعه أسفل عجلات قطار بالقرب من قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.



تلقت غرفة عمليات إسعاف محافظة المنوفية إخطارا يفيد بمصرع طفل تحت عجلات قطار بالقرب من قرية عرب الرمل، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قويسنا المركزى.



وبالانتقال والمعاينة، تبين مصرع الطفل لمحاولته المرور من مكان غير مخصص لعبور المشاة فاصطدم بالقطار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.













