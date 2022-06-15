اليوم السابع
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الأربعاء، 15 يونيو 2022 08:45 م
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مصرع شخص فى حريق منزل بمركز قوص جنوب قنا

الأربعاء، 15 يونيو 2022 07:50 م
مصرع شخص فى حريق منزل بمركز قوص جنوب قنا إسعاف - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، في حريق منزل من الطوب اللبن في قرية السبع عيون التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخص بعد إصابته في حريق داخل منزل بقرية السبع عيون التابعة لمركز قوص جنوب قنا، وجاري تكثيف الإجراءات لمعرفة أسباب الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

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