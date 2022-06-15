مستشار الرئيس للصحة:سيطرنا على الدرن وما فيش ملاريا وقضينا على شلل الأطفال

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية فى تصريح خاص لــ" اليوم السابع" خلال افتتاحه مؤتمر أمراض الدم وزرع النخاع بطب عين شمس اليوم بالقاهرة، أشادت بجهود مصر فى أفريقيا، ونحن ندعم أفريقيا فى مكافحة الامراض المتفشية فيها مثل الملاريا والدرن والايدز.

وأضاف، إن الدرن تم السيطرة عليه وما فيش ملاريا عندنا وقضينا على شلل الأطفال، مؤكدا، إن الوضع فى مصر تم السيطرة عليه، مضيفا أن 95% من الملاريا موجودة فى افريقيا و96% من الوفيات فيها، موضحا أن الوضع فى مصر أفضل كثيرا ونحن ندعم أفريقيا كما أننا لابد من مكافحة الأمراض لأن الأمراض تنتشر بين الدول، موضحا أنه لم يتم تطعيم سوى 17% من الأشخاص بلقاح كورونا فى افريقيا، رغم انه فى الدول المتقدمة تم تلقيح 70% من السكان.

وأوضح، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الدجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مؤتمر أمراض الدم مهم وهو يشهد تجديد قسم أمراض الدم بمستشفيات جامعة عين شمس، ويناقش الأمراض التى تحدث حسب القواعد والإرشادات العالمية والمرضى فى ظل نهضة طبية غير مسبوقة فى تشخيص وعلاج هذه الأمراض، موضحا إن المؤتمرات تعرض أحدث ما هو جديد وتدريب الكوادر البشرية سواء على المستوى المحلى أو العالمى بحيث يحصل المريض على أحدث العلاجات .

وقال، إن هناك عدة مبادرات خاصة بعلاج الأمراض الوراثية والجينية والكشف المبكر والمتابعة تحقق نتائج عالية جدا، وهناك ناس يعانون من أمراض ضغط الدم والسكر واجتماعهما معا يؤثر على أجهزة الجسم الأخرى، والحقيقة فان الكشف الدورى والمتابعة يقى من مشاكل عديدة فمثلا الفشل الكلوى يعد نتيجة عدم ضبط ضغط الدم المرتفع أو سكر الدم، موضحا أن المرضين يجتمعا فى ناس كثيرة وهو أكثر مرضين يسببا مشاكل بالقلب والاوعية الدموية وأيضا على الكلى.