مستشار الرئيس للصحة: حالات كورونا فى مصر قليلة وما عندناش جدري القرود

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الدجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع "خلال المؤتمر الدولى العاشر لقسم أمراض الدم وزرع النخاع بطب عين شمس، الحمد لله حالات كورونا فى مصر قليلة، وأقل حدة، والحالات التى تستدعى دخول المستشفى قليلة جدا وأعراضها بسيطة، ولا زلنا فى مرحلة الترقب والاحتراز واستعداد المستشفيات، وردا على تفشى بعض الفيروسات الأخرى على مستوى العالم مثل جدري القرود وأنفلونزا الطماطم ، أكد، إن هناك مئات الفيروسات موجودة فى العالم، وأحيانا يحدث انتشار فى بعض الفيروسات فى بعض الدول ويمكن أن يحدث انتشار فى جميع الدول ويحدث وباء، مضيفا، "ما عندناش جدري القرود فى مصر".

وأضاف، فخور بالفرق الطبية التى نمتلكها فى مصر فى رعاية المرضى موضحا ان هناك دول لديها إمكانيات أكثرمنا ولكننا تغلبنا عليها وخاصة خلال جائحة كورونا لأن لدينا خبرات واسعة فى جميع الأمراض،مؤكدا أن فلسفة المؤتمرات العلمية تتضمن عدة أهداف وهى: استمرار التعليم والتعلم، موضحا أن كل واحد فينا يتعلم كل يوم مهما امتلك من قدررات وخبرة، كما يجب أن نتفق على خطوط استرشادية واحدة للعلاج موضحا انه يجب استغلال الأدوية القديمة فى العلاج فهى لا زالت فعالة وأقل سعرا، ولابد أن يكون لدينا القدرة على الشتخيص والعلاج وأصبح العلاج المشخصن هو السائد حاليا بحيث يتم توفير العلاج لكل حالة على حده.

من جانبه قال الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى والبحث العلمي الأسبق، ان الأورام مشكلة قومية ونحتاج الى الاهتمام بالمسح القومى للاورام فى مصر والذى توقف منذ عام 2018 نتيجة لجائحة كورونا ، ونتمنى احيائه العام المقبل لمعرفة إعداد مرضى الاورام فى مصرللكشف المبكر عن السرطان..

يذكر انه تم تكريم عدد من الاطباء منهم الدكتورة رباب جعفر الرئيس السابق لقسم الاورامب المعهد القومى للاورام والتى رحلت عن اسرة علاج الاورام بعد انجازات كبيرة فى مجال مرضى الاورام ، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، وعميد المعهد القومى للأورام، ونائب عميد كلية الطب جامعة عين شمس.