مستشار الرئيس للصحة: القطاع الصحى يشهد تطورًا واهتمامًا كبيرًا من الدولة

كتبت أمل علام

عقدت جامعة عين شمس المؤتمر الدولي العاشر لأمراض الدم 9وزرع النخاع بطب عين شمس اليوم بالقاهرة بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية والدكتور حسين خالد وزير الصحة الاسبق ، والدكتور اسامة منصور نائب عميد كلية الطب جامعة عين شمس ،

اكد الدكتور محمد عوض تاج الدين ، أن الرعاية الصحية فى مصر تحصل على اهتماما كبيرا وحدث تطورا كبيرا فيها من جانب الدولة مؤكدا على ضرورة توفير العلاجات المناسبة لكل مريض على حده وتوفير العلاجات التى يحتاجها المرضى وعدم الاستغناء عن الأدوية القديمة لأن الأدوية القديمة لا زالت فعالة ورخيصة الثمن .

من جانبه قال الدكتور عصام عبد الواحد رئيس قسم أمراض الدم وزرع النخاع بطب عين شمس ، أن المؤتمر يواكب افتتاح التجديدات لوحدة زرع النخاع وأمراض الدم على أعلى مستوى والذ ى يشمل 25 سرير لمرضى الدم وزرع النخاع و 10 أسرة رعاية مركزة لاصحاب المناعة الضعيفة ، حيث يتردد 32 مريض يوميا على الوحدة .

كما تم تم الإعلان عن أول جهاز في مصر لعلاج مراحل الطرد ما بعد زرع النخاع ويعرف بجهاز "المعالج الضوئي "

عقد المؤتمر في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بحالات زرع النخاع العظمي والتوسع في حالات زرع النخاع للقضاء على قوائم الانتظار.

أقيم المؤتمرفي إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بحالات زرع النخاع العظمي والتوسع في حالات زرع النخاع للقضاء على قوائم الانتظار في هذا المجال.