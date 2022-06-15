مسئولة إيطالية: هناك حاجة لاتفاق مع روسيا بشأن القمح الأوكرانى

فاطمة شوقى

شددت مارينا سيريني، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، اليوم الأربعاء، على الحاجة للتوصل لاتفاق مع روسيا حول الحبوب الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

وقالت مسئولة دبلوماسية إيطالية، إن "أوكرانيا قد نظمت بالفعل ممرات برية لنقل القمح، لكنها مكلفة وبطيئة للغاية، وهناك حاجة لإلغاء حظر النقل البحرى، لذلك فمن الضرورى التوصل إلى اتفاق مع روسيا، بهذا الشأن".

وأوضحت سيريني، أن "المبادرة التي أعلن عنها القادة الأوروبيون الثلاثة، رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراجي، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الألمانية ،أولاف شولتز، ستدرج هذا الموضوع أيضًا على جدول الأعمال الأوروبي، لأنه أمر أساسي من أجل نزع فتيل الأزمات الغذائية، وبالتالي توترات اجتماعية خطيرة وفادحة جداً أيضاً، تشمل مساحة كبيرة تمتد من حوض المتوسط إلى إفريقيا".

وتترقب كييف زيارة قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا المقبلة، وتأتي في وقت تحقق في القوات الروسية نجاحات واسعة شرقي أوكرانيا التي وجهت نداء عاجلًا إلى الغرب لإنقاذها بكل وسائل الدعم.

وتتزامن الزيارة مع مطالبة أوكرانيا للغرب بتقديم المزيد من الأسلحة الثقيلة لإنقاذ شرق أوكرانيا، ومن ذلك قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن "الوقت فات لإقناع موسكو بإنهاء الحرب، وإذا كنتم مع السلام فادعموا أوكرانيا، إذا كنتم مع الحرب فعليكم التوافق مع روسيا".