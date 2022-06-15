مرشحي ترامب فى طريقهم للسيطرة على الكونجرس.. ونيوزويك: الديمقراطيون فى خطر

كتبت: نهال أبو السعود

يستمر موسم الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة، حيث تسيطر المخاوف الاقتصادية على اختيارات الناخبين، واستأنفت أربع ولايات أمريكية (نيفادا وساوث كارولينا ومين وداكوتا الشمالية ) أمس التصويت، وفقا لنيوزويك.

في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ساوث كارولينا، أطاح المرشح المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب بجمهوري في مجلس النواب صوّت لعزل ترامب.

وفي الوقت نفسه، حقق الجمهوريون في مجلس النواب نجاحات هائلة في جهودهم للفوز في جنوب تكساس حيث ستصبح الجمهورية مايرا فلوريس أول جمهوري يمثل منطقة جنوب تكساس التي تنتمي إليها في التاريخ الحديث، وهي علامة أخرى تنذر بالسوء للديمقراطيين.

وفاز بروس بوليكين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية مين لمقعد مختلط سياسيًا في مجلس النواب يشغله حاليًا ديمقراطي.

ووفقا للتقرير، يشعر الجمهوريون الآن بثقة أكبر في قدرتهم على قلب مقعدين آخرين يسيطر عليهما الديمقراطيون في منطقة ريو جراندي سيكونان أكثر تنافسية.

وتظهر النتائج أنه لا يمكن الاستهانة بدعم ترامب في الأراضي الجمهورية بقوة، وهي علامة تحذير محتملة للجمهوريين الآخرين، بما في ذلك النائبة ليز تشيني من وايومنج ، والتي صوتت أيضًا لعزل ترامب وساعدت في قيادة لجنة مجلس النواب للتحقيق في احداث اقتحام الكونجرس، ولديها معركة صعبة متوقعة انتخابات تمهيدية تنافسية في أغسطس حيث تواجه منافس مدعوم من ترامب.