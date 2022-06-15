مدير يقتل موظفا فى البرازيل بسبب احتسائه القهوة وقت العمل.. فيديو

فاطمة شوقى

قالت الشرطة المدنية فى ريو دى جانيرو إن مارسيلو كاميلو ، 36 عامًا ،قُتل بأداة حادة على يد مديره ، وذلك بعد خلاف حول توقيت استراحة شرب القهوة.

وقالت بوابة "جى 1" البرازيلية، إن الجريمة وقعت داخل شركة تنتج الطلاءات المعدنية الصناعية ، وحدد المشرف على مجموعة من الموظفين ساعات شرب القهوة وساعات معينة لتناول الوجبات الخفيفة خلال ساعات العمل ، ووفقا للشهادات فإن الموظف كاميلو لم يمتثل لهذا الوقت، وفى الأسبوع الماضى تشاجر المدير مع الموظف لنفس السبب ولكنهما تعرضا للمشاجرة مرة آخرى التى أدت فى النهاية الى جريمة قتل.

على الرغم من رواية الشرطة، نفت الشركة أن يكون القاتل - الذي لم يتم الكشف عن هويته - رئيسًا هرميًا للضحية، وانما هو مشرف عام على الموظفين.

تُظهر لقطات كاميرا المراقبة اللحظة التي يخرج فيها الضحية من الغرفة ويده على صدره ، يليه رجل آخر، و يشعر باقي العمال الحاضرين بالارتباك لما يشهدونه.

وأشارت البوابة البرازيلية إلى أن المدير هرب وهو مطلوب من قبل السلطات، وتم نقل الضحية إلى المستشفى حيث توفي بعد فترة وجيزة من إصابته بثلاث سكتات قلبية.

وقال الكسندر ايلي ، المدير الفعلى للشركة ، إن المشتبه به كان "محترفًا جيدًا حتى ذلك الحين" ، ولم يظهر أي سلوك عنيف على الإطلاق.