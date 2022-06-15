محافظ كفر الشيخ ينعى ممرضة توفيت أثناء عملها بمطوبس

كفر الشيخ- محمد سليمان

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، شهيدة الواجب، نوال محمد الشافعي، 35 سنة، والتى وافتها المنية أثناء عملها بوحدة الكلى، التابعة لمستشفى مطوبس المركزى، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.



وأوفد محافظ كفر الشيخ، ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، لحضور تشييع الجثمان، وتقديم واجب العزاء لأسرتها، وسيتم تشييع الجثمان بعد صلاة المغرب، اليوم الأربعاء، بقرية منية المرشد، التابعة لمركز مطوبس.