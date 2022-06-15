محافظ قنا يفتتح محطة صرف صحى المراشدة بتكلفة 337 مليون جنيه

قنا صابر سعيد

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مشروع محطة وشبكات صرف صحى المراشدة التابعة لمركز الوقف، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنمية جميع القطاعات الخدمية فى قرى الريف المصرى.

رافق المحافظ، المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد علي رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والنائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بقنا، وإبراهيم خلاوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال محافظ قنا أن الطاقة الاستيعابية لمشروع صرف صحى المراشدة بلغت 10 آلاف م٣/ يوم للمرحلة الأولى وتصل الي 18 ألف م٣/ يوم للمرحلة الثانية لخدمة 47 ألف نسمة بقريتي المراشدة والقلمينا، بتكلفة إجمالية بلغت 337 مليون جنيه.



وأضاف الداودي، أن المشروع يتكون من محطتي رفع ( محطة رفع رئيسية المراشدة - محطة رفع فرعية القلمينا) وشبكة انحدار قرية المراشدة أقطار مختلفة من 200 إلى 1000 مم بإجمالى اطوال 17.3 كم وشبكة انحدار قرية القلمينا أقطار مختلفة من 200 إلى 600 مم بإجمالى اطوال 16.8 كم ، بالإضافة إلى خط طرد من محطة رفع المراشدة الي محطة المعالجة قطر 710 مم بطول 5.8 كم وخط طرد من محطة رفع القلمينا حتي شبكة انحدار المراشدة قطر 450 مم بطول4.9 كم، فضلا عن خط السيب النهائي بطول 2.25 كم.

وأشار المحافظ، إلى أن محطة المعالجة الثلاثية للمشروع تقع علي مساحة 10 أفدنة و ستعمل بطاقة 10 آلاف م٣/يوم كمرحلة أولى تصل إلى 18 ألف م٣/يوم كمرحلة ثانية، لافتا أن المحطة هى الأولى من نوعها في محافظة قنا حيث ستعمل بنظام المعالجة الثلاثية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوجه نحو إنشاء محطات معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي للاستفادة منها لري الأراضي الزراعية.



وذكر المهندس محمد علي أن المشروع قامت بتنفيذه شركة النصر للمباني والانشاءات " ايجيكو" للأعمال المدنيه والهيئة العربية للتصنيع " مصنع المحركات" للاعمال الكهروميكانيكية تحت إشراف الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي.





جانب من الإفتتاح (1)



جانب من الإفتتاح (2)



جانب من الإفتتاح (3)



جانب من الإفتتاح (4)



جانب من الإفتتاح (5)



جانب من الإفتتاح (6)



محافظ قنا يفتتح محطة صرف صحي المراشدة (1)



محافظ قنا يفتتح محطة صرف صحي المراشدة (2)



محافظ قنا يفتتح محطة صرف صحي المراشدة (3)



محافظ قنا يفتتح محطة صرف صحي المراشدة (4)



