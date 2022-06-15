محافظ جنوب سيناء يلتقي السفير الفلبيني لبحث سبل التعاون في المجال السياحي

جنوب سيناء - محمد حسين

التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، السفير الفلبيني في القاهرة، عز الدين تاجو لبحث سبل التعاون في المجال السياحي وتوطيد العلاقات .

واعلنت محافظة جنوب سيناء فى بيان ، انه في بداية اللقاء قدم السفير الفلبيني الشكر لمحافظ جنوب سيناء للقائه وحفاوة الاستقبال، وأشاد السفير الفلبيني بالتجربة المصرية لتحويل شرم الشيخ مدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة، كما أثنى علي الأعمال التي تتخذها المحافظة استعدادا لمؤتمر تغير المناخ، متمنيا النجاح للمؤتمر والخروج بالتوصيات المرجوة منه.

تناول اللقاء سبل دعم وتوطيد العلاقات بين البلدين وتنشيط السياحة ، كما تطرق اللقاء توقيع اتفاقية تعاون وتوأمة بين مدينة شرم الشيخ واحدي الجزر السياحية بالفلبين لتبادل الخبرات والوفود السياحية والاعلامية والثقافية والرياضية بين البلدين وتبادل الثقافات.

أشار المحافظ ان اللقاءات المتعددة مع السفراء في إطار دعم وتوطيد العلاقات وفتح أسواق سياحية جديدة وتنوع السائحين الوافدين إلي شرم الشيخ، مضيفا أنه تم توقيع عدد 15 بروتوكول تعاون وتآخي بين شرم الشيخ والعديد من المدن الاوربية والاسيوية كان لها عظيم الأثر في توافد السائحين بتلك الدول الي مدينة شرم الشيخ.