محافظ المنوفية يعلن الموافقة على إنشاء مركز متكامل لعلاج الأورام بمنوف

المنوفية فريق المحافظات

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، أنه تمت الموافقة علي إنشاء مركز متكامل لعلاج الأورام علي مساحة 9 آلاف متر مربع خلف مستشفي حميات منوف، وذلك في إطار الاستغلال الأمثل للمساحات الفضاء المتاحة وغير المستغلة، وفي إطار سعي محافظ المنوفية الدائم والدؤوب للارتقاء بالمنظومة الطبية والتخفيف علي مرضي الأورام من أبناء المحافظة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين لتلقي الخدمة الطبية، مضيفا أن مركز علاج الأورام سيكون صرح طبى ضخم وإضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان جاءت في إطار التنسيق الدائم في تلبية احتياجات المجتمع، وعقب التواصل المستمر بين محافظ المنوفية ووزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة لإنشاء مركز متكامل لعلاج مرضي الأورام بمحافظة المنوفية تخفيفا عليهم من عناء السفر والمشقة للمحافظات المجاورة، حيث إن الخدمات المقدمة لمرضي الأورام بالمحافظة قاصرة على عدة أقسام، وأن هذه الأقسام لا تستطيع تلبية احتياجات المرضي بنطاق المحافظة.

وأضاف محافظ المنوفية، أن مركز الأورام متكامل لتقديم الخدمة الطبية لمرضي الأورام ويقدم كل الخدمات من علاج كيماوي وإشعاعي.

فيما ثمن محافظ المنوفية الدور الرائد الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان في تأدية رسالتها النبيلة في تلبية احتياجات المجتمع ورفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.