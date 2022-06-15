محافظ القاهرة يلتقى عددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب

كتب سيد الخلفاوى

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عددًا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم ووجه بسرعة الانتهاء منها لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين بهذه الأماكن.

وأكد محافظ القاهرة على أن تحقيق مصلحة المواطن هى هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين .

وشهد الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الشرقية والجنوبية والشمالية والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعدد من رؤساء الأحياء.