محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بنهطاي

الغربية عادل ضرة - محمد طارق

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية آخر تطورات الأعمال الجارية بمشاريع المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى زفتى، وذلك خلال جولة صباحية بقرية نهطاي رافقه خلالها نجوى العشيري السكرتير المساعد، إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، حيث تفقد كلاً من (مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، مركز تنمية الأسرة، السوق النموذجي والموقف) بقرية نهطاي

وقال الدكتور طارق رحمي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" غيرت من واقع قرية " نهطاى " في محافظة الغربية، حيث تم الانتهاء من (المجمع الخدمي الحكومي، المجمع الزراعي البيطري، ومحطة مياه نهطاي ، محطة القطار، المدارس، نقطة إسعاف نهطاي ) وجاري العمل في قطاعات أخرى على رأسها مركز تنمية الأسرة، توسعات محطة معالجة الصرف الصحي، مركز شباب نهطاي ، نقطة شرطة نهطاي ، كورنيش نهطاي والذي يعد التجربة الأولى في قرى حياة كريمة.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1000 مشروعات داخل (54) قرية و (88) تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليارات جنيه.

فى سياق أخر أكد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة أنه « تم الانتهاء من 60 ٪ من الأعمال الانشائية بمحطة رفع ميت الليت المقامة على مساحة قيراط ونصف تقريباً وجاري تركيب الأعمال الميكانيكية التي تضم ثلاث ماكينات رفع وضغط وأضاف ان اعمال الصرف الصحي تتم حاليا بطول 85 م بشارع الوحدة المحلية والرابط بين المحطة والخط الرئيسي للشبكة وتتم أعمال الدفع النفقي لهذا الشارع لمسافة 25 م والباقي أعمال حفر بالبريمة وذلك للربط بين غرف الانحدار من الشارع الرئيسي حتى المحطة.

وأكد على سرعة الانتهاء من الأعمال نظرا لأهمية مشروع الصرف الصحي لأهالي قرية ميت الليت » جاء ذلك خلال متابعته لمشروع الصرف الصحي لقرية ميت الليت ومحطة الرفع.