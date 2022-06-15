اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 03:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ السويس يعلن تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 02:58 م
محافظ السويس يعلن تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
السويس - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، تنسيق القبول للمرحلة الثانوية العامة والثانوية الفنية للعام الدراسي 2022 ـ 2023، بحضور خالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة، والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد ومحمود الفولي مديرمديرية التربية والتعليم وياسرعمارة وكيل مديرية التربية والتعليم  كالتالى:

القبول بالصف الاول الثانوى العام من 240 درجة والقبول بالمدارس الثانوية الخاصة بمجموع 225 درجة

كما اعتمد  المحافظ المدارس الفنية ( صناعي ـ تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ تعليم مزدوج ) للعام الدراسي 2022ـ 2023 كالأتي :


1-    بتروكيماويات بالمتقدمة الصناعية المشتركة 260 درجة ، ويتم اختيار عدد 40 طالباً و40طالباً من أعلي مجموع
2- المتقدمة الصناعية تخصص كهرباء بنات240 درجة، شعبة كهربية بنات، ويتم القبول عدد 80 طالبة من أعلى مجموع بالنسبة للبنات
3- المتقدمة الصناعية من مجموع 220درجة كحد أدني للبنين
4- المتقدمة التجارية من 210 درجة.
5- المتقدمة الفندقية من 200 درجة ويتم القبول عن طريق المقابلة الشخصية للطالب
6-الصناعات البحرية العسكرية بنين عامة 200درجة
7- تعليم مزدوج بنين (الكترونيات صناعية)220درجة،عن طريق الاختباروالمقابلة الشخصية  
8- تعليم مزدوج بنين (ميكانيكا صيانة وإصلاح ) من 215درجة....عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية   
9- تعليم مزدوج بنين ..(فني اصلاح سيارات )من 210 درجة ،عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية  
10- تعليم مزدوج بنات .. (سكرتارية طبية) من 230 درجة ، عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية
11- تعليم مزدوج بنات .. (ملابس جاهزة) من 175 درجة ، عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية  
12- التعليم الصناعي نظام 3سنوات (عام ) من 150درجة
13- مدرسة السويس الصناعية بنات 170 درجة ، حد ادني للتخصصات المدرسة نظرا للاقبال الشديد علي المدرسة
14- مدرسة التعاونيات الصناعية بنات 160 درجة ، حد ادني للمدرسة حيث انها تعمل علي النظام القديم ولا يطبق بها نظام الجدارات
15- مدرسة 24 اكتوبر الصناعية العسكرية بنين 160 درجة ، حد ادني للمدرسة حيث انها تعمل علي النظام القديم ولا يطبق بها نظام الجدارات
16- التعليم الصناعي نظام 3 سنوات (مهني )143 درجة
17- التعليم التجاري نظام 3سنوات من 141درجة صغارالسن
18- التعليم الزراعي نظام 3سنوات (عام)  من 140 درجة صغار السن
19- التعليم الزراعي نظام 3سنوات (مهني) من 140 درجة كبار السن.


محافظة السويس

تنسيق القبول

بالمدارس الثانوية العامة والفنية

نتيجه الشهاده الاعداديه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة