محافظ السويس يعلن تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية

السويس - فريق المحافظات

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، تنسيق القبول للمرحلة الثانوية العامة والثانوية الفنية للعام الدراسي 2022 ـ 2023، بحضور خالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة، والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد ومحمود الفولي مديرمديرية التربية والتعليم وياسرعمارة وكيل مديرية التربية والتعليم كالتالى:



القبول بالصف الاول الثانوى العام من 240 درجة والقبول بالمدارس الثانوية الخاصة بمجموع 225 درجة

كما اعتمد المحافظ المدارس الفنية ( صناعي ـ تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ تعليم مزدوج ) للعام الدراسي 2022ـ 2023 كالأتي :



1- بتروكيماويات بالمتقدمة الصناعية المشتركة 260 درجة ، ويتم اختيار عدد 40 طالباً و40طالباً من أعلي مجموع

2- المتقدمة الصناعية تخصص كهرباء بنات240 درجة، شعبة كهربية بنات، ويتم القبول عدد 80 طالبة من أعلى مجموع بالنسبة للبنات

3- المتقدمة الصناعية من مجموع 220درجة كحد أدني للبنين

4- المتقدمة التجارية من 210 درجة.

5- المتقدمة الفندقية من 200 درجة ويتم القبول عن طريق المقابلة الشخصية للطالب

6-الصناعات البحرية العسكرية بنين عامة 200درجة

7- تعليم مزدوج بنين (الكترونيات صناعية)220درجة،عن طريق الاختباروالمقابلة الشخصية

8- تعليم مزدوج بنين (ميكانيكا صيانة وإصلاح ) من 215درجة....عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية

9- تعليم مزدوج بنين ..(فني اصلاح سيارات )من 210 درجة ،عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية

10- تعليم مزدوج بنات .. (سكرتارية طبية) من 230 درجة ، عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية

11- تعليم مزدوج بنات .. (ملابس جاهزة) من 175 درجة ، عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية

12- التعليم الصناعي نظام 3سنوات (عام ) من 150درجة

13- مدرسة السويس الصناعية بنات 170 درجة ، حد ادني للتخصصات المدرسة نظرا للاقبال الشديد علي المدرسة

14- مدرسة التعاونيات الصناعية بنات 160 درجة ، حد ادني للمدرسة حيث انها تعمل علي النظام القديم ولا يطبق بها نظام الجدارات

15- مدرسة 24 اكتوبر الصناعية العسكرية بنين 160 درجة ، حد ادني للمدرسة حيث انها تعمل علي النظام القديم ولا يطبق بها نظام الجدارات

16- التعليم الصناعي نظام 3 سنوات (مهني )143 درجة

17- التعليم التجاري نظام 3سنوات من 141درجة صغارالسن

18- التعليم الزراعي نظام 3سنوات (عام) من 140 درجة صغار السن

19- التعليم الزراعي نظام 3سنوات (مهني) من 140 درجة كبار السن.