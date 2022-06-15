محافظ أسوان يتابع الإعداد للمشاركة فى جائزة تكافؤ الفرص لتمكين المرأة

أسوان - عبد الله صلاح

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الاجتماع الدورى للمتابعة المستمرة للجهود المبذولة للتجهيز والإعداد الجيد لمشاركة المحافظة في جائزة تكافؤ الفرص لتمكين المرأة ضمن الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومى 2022.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، بجانب الدكتورة هدى مصطفى مقرر المجلس القومى للمرأة بأسوان، بالإضافة إلى مسئولى الجهات المختصة وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى.

أكد اللواء أشرف عطية، تسخير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق مركز متقدم بهذه الجائزة الرائدة يتناسب مع تميز محافظة أسوان ورعايتها للعديد من الفاعليات والأنشطة والأعمال التى تستهدف التمكين الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للمرأة، حيث شهد هذا المحور التنموى الهام العديد من الإنجازات بداية من 2017 وحتى الآن، كان من أبرزها تقلد المرأة الأسوانية للمناصب القيادية الحكومية، بجانب عضويتها للمجالس النيابية والنقابية والجامعية والشبابية والرياضية وغيرها، بالإضافة إلى دعم برامج المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وخاصة في مجال الحرف البيئية والمشغولات اليدوية مع تخصيص معارض دائمة لتسويق المنتجات.

وأشار، إلى أن أسوان تفردت على مستوى مصر والعالم بإقامة أول قرية كاملة للمرأة المعيلة من المطلقات والأرامل وهى قرية السماحة بوادى الصعايدة بمركز إدفو، والتى تضم 313 أسرة تعتمد جميعها على إعالة هؤلاء السيدات، وهو الذى يتوازى مع إطلاق مبادرة إقراض المرأة المعيلة بفترة سماح وبدون فوائد، علاوة على استحواذها على نسبة كبيرة من مشروعات مبادرة "مشروعك"، فضلاً عن برامج الإقراض من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المنتشرة بجميع المراكز والمدن والقرى.

وخلال الاجتماع أعطى محافظ أسوان توجيهاته بالاستمرار فى توفير مختلف أوجه الدعم للمرأة وقضاياها من خلال تقديم جميع الخدمات الممكنة سواء كانت صحية أو إجتماعية أو تثقيفية أو سكنية فى ظل دورها الفعال قيادياً ومجتمعياً وأسرياً، مؤكداً أن هناك في نفس الوقت دعما لا محدود لذوى الهمم تمهيداً لإعلان المحافظة صديقة لذوى الإعاقة من خلال توفير المساحات الآمنة لهم وللأطفال أيضاً، مع تطبيق المواصفات القياسية والكود المصرى فى تلبية متطلبات هذه الفئة التى توليها القيادة السياسية اهتماماً خاصاً.