اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 10:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مجموعة العشرين تعتزم إنشاء صندوق مالى تحسبا لأوبئة محتملة

الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:46 ص
مجموعة العشرين تعتزم إنشاء صندوق مالى تحسبا لأوبئة محتملة مجموعة العشرين - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تقارير إعلامية أن دول مجموعة العشرين تعتزم إنشاء صندوق مالي خاص سيدعم المبادرات الدولية للاستعداد للأوبئة العالمية المحتملة في المسقبل.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي قولها: "لقد اتفقنا (مجموعة العشرين) على إنشاء هيكل مالي حتى يكون المجتمع الدولي مستعدا بشكل أفضل إذا حدثت أي جائحة في المستقبل".

 

وأضافت أنه "عند تحليل العديد من الدراسات، نفهم أن الوباء الحالي لن يكون الأخير، لذلك من المهم جدا أن يكون المجتمع الدولي قادرا على الاستجابة بسرعة حتى لا يكرر الوضع نفسه الذي مررنا به في العامين الماضيين".

 

وأشارت الوزيرة أيضا إلى أن "تعزيز بنية الصحة العالمية هو أحد الموضوعات الرئيسية الثلاثة لرئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين هذا العام".

 

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل في منتجع جزيرة بالي بحضور زعماء دول المجموعة.

 


مجموعة العشرين

صندوق مالى

الخارجية الإندونيسية

الصحة العالمية

اوبئة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة