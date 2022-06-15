"متحدث الوزراء": المواطن هو المستفيد الأول من عملية ترشيد الاستهلاك

كتب أيمن رمضان

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل مواطن لديه ميزانية معينة يدبر من خلالها احتياجاته، وعليه أن يفكر تفكير اقتصادي رشيد فيما يخص احتياجاته، وتابع:" يعطى الأولوية للاحتياجات الأساسية وأن كان هناك أشياء يمكن تأجيلها يؤجلها من أجل الأساسيات.. المواطن هو المستفيد الأول من عملية الترشيد التى يقوم بها".

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة "الحياة"، أن رئيس الوزراء اليوم وجه النصيحة ليس من أجل الحكومة والدولة ولكن لمصلحة المواطن، ولذلك طالب من المواطنين ترتيب أولوياتهم في الإنفاق الاستهلاكى لحين نهاية الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأردف "سعد": "لا ننكر أننا كحكومة نستفيد من جانب آخر على سبيل المثال في ترشيد استهلاك المواد البترولية سيقلل الفاتورة التي ندفعها لاستيراد البترول.. كل دولار زيادة في سعر برميل البترول عالمياً يكلف مصر ما قيمته 100 مليون دولار لأننا نستورد 100 مليون برميل سنوياً سنوياً.. فكل دولار يضع على الدولة عبء في ظل زيادة أسعاره..وعليه الكل مستفيد من عملية الترشيد ولكن المواطن مستفيد بشكل أكبر".