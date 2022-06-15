وقال لافرنتييف - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، الأربعاء، " لا يزال الوضع في سوريا صعبا، وستواصل موسكو تقديم المساعدة للجانب السوري"، مضيفا أن الوقت قد حان لاستكمال آلية المساعدة عبر الحدود لسوريا، ولافتا إلى أن الغرب لم يف بالتزاماته بتنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر التي وعد بها قبل عام.

وفي حديثه عن عقد الجلسة المقبلة للجنة الدستورية السورية، قال لافرنتييف إن بلاده ترى أنه من الضروري اختيار مكان جديد؛ لأن جنيف فقدت وضعها المحايد.