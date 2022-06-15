مبعوث رئيس الصومال للشئون الإنسانية يتفقد مخيمات النازحين لتقييم الجفاف

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تفقد المبعوث الخاص للرئيس الصومالى للشؤون الإنسانية والجفاف، عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي اليوم، مدينة بولو بوردي التابعة لمحافظة هيران بحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

وتهدف زيارة المبعوث، الذي يرافقه أعضاء من برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى تقييم حالة الجفاف وحياة الفقراء المتضررين من آثار الجفاف، بالإضافة الى زيارة مخيمات النازحين الكائنة في المدينة.

والنازحين في المخيمات التي زارها المبعوث الإنساني هم في الغالب من الأطفال والنساء وكبار السن، حيث دعا الحكومة الفيدرالية والجهات المانحة الدولية والمنظمات غير الدولية والشعب الصومالي إلى تقديم المساعدة والإغاثة الفورية لهؤلاء الأشخاص.

يذكر أنه في نهاية الشهر الماضي، زار المبعوث مخيمات النازحين في مدينة بيدوا ، حيث توجد حاجة ماسة للتغذية للنساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة وكبار السن.

وفى السابق، أعلن ورسمى، تأثر 6.9 مليون شخص بموجة الجفاف الحادة التى ضربت مناطق شاسعة من البلاد.

وقال مكتب المبعوث الخاص للرئيس حول الشؤون الإنسانية ومواجهة الجفاف إن موجة الجفاف الحادة التي ضربت مناطق شاسعة من البلاد، أثرت على حياة مواطنين يقدر عددهم بـ 6.9 مليون شخص، نتيجة تأخر هطول الأمطار الموسمية ويُخشى أن يصل إلى 8 ملايين في الأشهر المقبلة، أو 50% من إجمالي السكان، مشيرا إلى أن 66 مديرية تأثرت بشكل كلي بحالة الحفاف.

وتم تعيين عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي، مبعوثا خاصا له في إغاثة متضرري الجفاف، من قبل الرئيس الصومالى الجديد.

ويهدف تعيين المبعوث الخاص في إغاثة متضرري الجفاف الى مدي التزام الرئيس الصومالى في تخفيف أثار الجفاف وتأثيره على حياة كل من الرعاة وغير الرعاة في الصومال.

والممثل الخاص مكلف بالعمل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية مع جميع أصحاب المصلحة وغيرهم من أصحاب المصلحة لإيجاد حلول دائمة للتخفيف من آثار الجفاف والتخفيف من حدتها.