اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مبعوث رئيس الصومال للشئون الإنسانية يتفقد مخيمات النازحين لتقييم الجفاف

الأربعاء، 15 يونيو 2022 12:47 م
مبعوث رئيس الصومال للشئون الإنسانية يتفقد مخيمات النازحين لتقييم الجفاف مبعوث رئيس الصومال للشؤون الإنسانية يزور مخيم للاجئين
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد المبعوث الخاص للرئيس الصومالى للشؤون الإنسانية والجفاف، عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي اليوم، مدينة بولو بوردي التابعة لمحافظة هيران بحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

 

وتهدف زيارة المبعوث، الذي يرافقه أعضاء من برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى تقييم حالة الجفاف وحياة الفقراء المتضررين من آثار الجفاف، بالإضافة الى زيارة مخيمات النازحين الكائنة في المدينة.

 

والنازحين في المخيمات التي زارها المبعوث الإنساني هم في الغالب من الأطفال والنساء وكبار السن، حيث دعا الحكومة الفيدرالية والجهات المانحة الدولية والمنظمات غير الدولية والشعب الصومالي إلى تقديم المساعدة والإغاثة الفورية لهؤلاء الأشخاص.

 

يذكر أنه في نهاية الشهر الماضي، زار المبعوث مخيمات النازحين في مدينة بيدوا ، حيث توجد حاجة ماسة للتغذية للنساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة وكبار السن.

 

وفى السابق، أعلن ورسمى، تأثر 6.9 مليون شخص بموجة الجفاف الحادة التى ضربت مناطق شاسعة من البلاد.

 

وقال مكتب المبعوث الخاص للرئيس حول الشؤون الإنسانية ومواجهة الجفاف إن موجة الجفاف الحادة التي ضربت مناطق شاسعة من البلاد، أثرت على حياة مواطنين يقدر عددهم بـ 6.9 مليون شخص، نتيجة تأخر هطول الأمطار الموسمية ويُخشى أن يصل إلى 8 ملايين في الأشهر المقبلة، أو 50% من إجمالي السكان، مشيرا إلى أن 66 مديرية تأثرت بشكل كلي بحالة الحفاف.

 

وتم تعيين عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي،  مبعوثا خاصا له في إغاثة متضرري الجفاف، من قبل الرئيس الصومالى الجديد.

 

ويهدف تعيين المبعوث الخاص في إغاثة متضرري الجفاف الى مدي التزام الرئيس الصومالى في تخفيف أثار الجفاف وتأثيره على حياة كل من الرعاة وغير الرعاة في الصومال.

 

والممثل الخاص مكلف بالعمل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية مع جميع أصحاب المصلحة وغيرهم من أصحاب المصلحة لإيجاد حلول دائمة للتخفيف من آثار الجفاف والتخفيف من حدتها.


الصومال

الجفاف

النازحين

مخيمات النازحين

المجاعة

الجفاف فى الصومال

ازمة الجفاف فى الصومال



الموضوعات المتعلقة

وزيرا دفاع الصومال وأوغندا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

الأحد، 12 يونيو 2022 05:00 ص

مساعد وزير الخارجية الأسبق: عودة الصومال تتيح مساحة من الأمن والاستقرار الإقليمى

الخميس، 09 يونيو 2022 08:33 م

مصطفى مدبولى: توجيهات من الرئيس السيسي بتقديم مختلف صور الدعم للصومال الشقيق

الخميس، 09 يونيو 2022 12:11 م

شبح المجاعة يخيم على الصومال ومنظمات دولية تدق ناقوس الخطر.. الأمم المتحدة:مجاعة كارثية تلوح فى الأفق مع تفاقم الجفاف.. ربع مليون شخص يواجهون الجوع مع ارتفاع أسعار الغذاء..386ألف طفل بحاجة للعلاج من سوء التغذية

الخميس، 09 يونيو 2022 11:30 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة