اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"ليلى" طفلة ولدت بإعاقة فى القدم وأسرتها تناشد لإنقاذها.. والصحة ترد

الأربعاء، 15 يونيو 2022 06:00 ص
"ليلى" طفلة ولدت بإعاقة فى القدم وأسرتها تناشد لإنقاذها.. والصحة ترد الطفلة ليلى
فريق المحافظات

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لم تتجاوز الأربع سنوات من عمرها، بسمتها تملأ وجهها البرىء، الحب يدخل لكل من يراها، تحاول السير على حذاء بارتفاع ما يقرب من 25 سم، ورغم تلك الإعاقة إلا أنها مازالت تتحرك على تلك القدم أملا فى الشفاء.

الأم تروى مأساتها ومعاناتها مع طفلتها، ليلى محمد فتحى، وتقول إنها منذ الحمل وأظهرت الأشعة وجود جزء غير مكتمل فى قدم الطفلة، وشاء الله أن تولد بقدم مكتملة وأخرى غير مكتملة، لنبدأ رحلة العلاج والعرض على الأطباء لمدة استمرت حتى الآن ما يقرب من 5 سنوات على أمل أن نصل إلى تشخيص سليم ويساعد على شفائها حتى تتمكن من اللعب والسير مع أصحابها.

أبواب كثيرة طريقتها الأسرة حتى تتمكن من عرض الحالة على العديد من الأطباء وعلى عدد كبير من المستشفيات على أمل الوصول إلى حلول تساعد على إنقاذ الطفلة.

البداية كانت من مستشفى أبو الريش والدمرداش، فى رحلة طويلة من الأشعة والتحاليل بكل أنواعها وتكلفة كبيرة ورغم هذا مازلنا على أمل من الوصول إلى تشخيص للحالة يساعد على إنقاذها، ولكن جاءت توصية الأطباء بإجراء عملية جراحية للطفلة ولكن بعد 4 سنوات، فيما حذر منها أطباء آخرون.

وتابعت الأم، توجهت بالطفلة إلى معهد شلل الأطفال وكانت التوصية أيضا بأن يتم إجراء جراحة بعد 4 سنوات، وكانت مفاجأة أحد الأطباء بأن الطفلة لن يتم عمل أى شىء لها وعليها أن تتأقلم على هذا الوضع، وأنه ليس لها أى علاج.

وأكدت الأم أنها عندما عرضتها على أحد الأطباء أوصى ببتر مشط القدم وتركيب جهاز طرفى استعاضى للجزء المتبقى من الساق، وأن يتم تغيير الجهاز كل عام، لافتة إلى أن أحد الأطباء أكد لها أن الحل فى علاج طفلتها هو إجراء جراحة فى العظام خارج مصر لما يتواجد من إمكانيات تساعد على ذلك، مؤكدة أن هذا الحل هو أفضل الحلول التى توصلت لها.

وناشدت الأم بأن يتم مساعدتها فى علاج نجلتها خارج البلاد طبقا لتوصية عدد من الأطباء بضرورة إجراء جراحة متخصصة فى ألمانيا مثلا، وهو الأمر الصعب الذى لن تقوى الأسرة على تحمل نفقاته، وتناشد المسئولين بمساعدتها على علاج نجلتها حتى لا تعيش حياتها بإعاقة.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه سيتم التنسيق مع أسرة الطفلة للوقوف على ما سيتم تجاهها، وعرضها على طبيب استشارى أطفال واستشارى جراحة للوقوف على الحلول الجذرية للحالة حتى يتم إنقاذ الطفلة بشكل سليم.

أشعه (1)
أشعه (1)

 

أشعه (2)
أشعه (2)

 

أشعه (3)
أشعه (3)

 

أشعه (4)
أشعه (4)

 

الطفلة
الطفلة

 

تقرير طبى (1)
تقرير طبى (1)

 

 

تقرير طبى (2)
تقرير طبى (2)

 


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