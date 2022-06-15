لص يسرق صندوق جمع تبرعات مسجد في الغربية

الغربية محمد طارق

شهدت أحد المساجد بمنطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، قيام لص بسرقة صندوق تبرعات الفقراء داخل المسجد بعد كسره وسرقة بعض محتويات المسجد أثناء غلق المسجد بعد صلاة الفجر وفر هاربا.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار غضب رواد التواصل، بعد ظهور شاب في مقطع فيديو أثناء قيامة بسرقة صندوق تبرعات بعد الصلاة من داخل أحد المساجد بمنطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة

وظهر في مقطع الفيديو قيام اللص بكسر باب المسجد وسرقة صندوق التبرعات، وبمراجعة كاميرات المراقبة داخل المسجد تبين قيام أحد الأشخاص بكسر باب المسجد والدخول وكسر صندوق التبرعات وسرقه محتوياته وبعض محتويات المسجد.

وأظهرت الكاميرات قيام الشخص باستخدام أحد أدوات الكهرباء "مفك" في عملية كسرالصندوق واستخراج ما بداخله من نقود وسرقتها، مستغلا عدم تواجد أحد داخل المسجد.