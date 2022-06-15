لجنة التعليم بـ"الأطباء": استبيان لجميع التخصصات عن احتياجاتهم من الدورات

كتبت: آية دعبس

عقدت لجنة التعليم الطبي المستمر بالنقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور أسامة محمود مقرر اللجنة، اجتماعاً تنسيقياً اليوم الثلاثاء 14 يونيه مع مقرري اللجان العلمية بنقابات الأطباء الفرعية والمهتمين بالأنشطة التعليمية إضافة إلى ممثلين عن أطباء الامتياز، وبحضور د. حسين خيري نقيب الأطباء ود. رانية العيسوي وكيل النقابة والدكتور مصطفى عشوب والدكتور أحمد السيد والدكتور أحمد حسين أعضاء مجلس النقابة.

قال د. أسامة محمود عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أن هذا الإجتماع هو بداية لاجتماعات دورية تجتذب المزيد من المهتمين بالمشاركة في التعليم الطبي من الأطباء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المختلفة وزارة الصحة لسد احتياجات الأطباء من الأنشطة العلمية بكافة أنواعها، وقد تقرر عقد الاجتماع التالي يوم الثلاثاء 5 يوليو المقبل.

وأضاف د أسامة محمود مقرر لجنة التعليم الطبي المستمر أن اجتماع اليوم والذي تم بالحضور الفعلي وعبر تقنية زووم، كان لتنسيق العمل والجهود في التعليم الطبي المستمر بين النقابة العامة والنقابات الفرعية للأطباء، والتعرف على احتياجات الأطباء من الدورات الأنشطة العلمية وإتاحتها لجميع الأطباء على مستوى الجمهورية.

وأضاف د. أسامة محمود عضو مجلس نقابة الأطباء أنه بعد مناقشة الأطباء المشاركين في الاجتماع والاستماع لمقترحاتهم، تم الاتفاق على عدة توصيات سيتم البدء في تنفيذها وهي:

1- إعلان استبيان للأطباء في جميع التخصصات الطبية عن احتياجاتهم من الدورات والأنشطة العلمية في كل تخصص.

2- إعداد منهج مسلسل من الدورات العلمية في كل تخصص بناء على استبيان احتياجات الأطباء.

3- عقد لقاءات تدريبية دورية لشباب الأطباء من أطباء الإمتياز والتكليف.

4- الإعلان عن دعوة جميع الأطباء المؤهلين للتدريب سواء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أو وزارة الصحة في جميع المحافظات.

5- زيادة تقديم الدورات غير الطبية مثل مهارات التواصل وإدارة الوقت.

6- إتاحة متابعة أنشطة التعليم الطبي المستمر لجميع الأطباء عبر مواقع لجنة التعليم الطبي ونقابة الأطباء.

7- تكثيف الإعلان والتواصل مع الأطباء لتوعيتهم بأنشطة لجان التعليم الطبي المستمر بالنقابة العامة والنقابات الفرعية للأطباء.

وقد شارك في الإجتماع د. تيسير متولي عضو مجلس نقابة السويس، ود. كريم سالم عضو مجلس نقابة الجيزة، ود. هبة عطية عضو مجلس نقابة اسيوط، ود. محمود عبداللاه عضو مجلس نقابة سوهاج، ود. مشيرة عبد الواحد عضو مجلس نقابة المنوفية،ود. أحمد عصام عضو مجلس نقابة الدقهلية،ود. إبراهيم الزيات ود. خالد أمين عضوا مجلس النقابة العامة، ود. محمد الشيخ أستاذ الطب النفسي بالأزهر، وعن أطباء الإمتياز حضر د. مايكل منير بمستشفى عين شمس و د. أحمد ماضي بمستشفى القصر العيني، ود. إبراهيم حسن ود. محمد عزيز بمستشفى المنصورة الجامعي.