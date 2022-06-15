لبنان يجرى مشاورات لتسمية رئيس وزراء جديد فى 23 يونيو

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاربعاء، إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، قالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن عون حدد يوم الخميس 23 يونيو الجاري لإجراء استشارات في قصر بعبدا وحدد مواعيدا للنواب وللكتل البرلمانية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وكان لبنان قد أجرى انتخابات نيابية وأصبحت الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال بحسب الدستور على أن يجري بعدها الرئيس اللبناني استشارات نيابية جديدة لتكليف رئيس للحكومة يشكل حكومة جديدة بالاشتراك مع رئيس الجمهورية.