اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 يونيو 2022 02:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

لبنان يجرى مشاورات لتسمية رئيس وزراء جديد فى 23 يونيو

الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:36 م
لبنان يجرى مشاورات لتسمية رئيس وزراء جديد فى 23 يونيو ميشال عون
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاربعاء، إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، قالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن عون حدد يوم الخميس 23 يونيو الجاري لإجراء استشارات في قصر بعبدا وحدد مواعيدا للنواب وللكتل البرلمانية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وكان لبنان قد أجرى انتخابات نيابية وأصبحت الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال بحسب الدستور على أن يجري بعدها الرئيس اللبناني استشارات نيابية جديدة لتكليف رئيس للحكومة يشكل حكومة جديدة بالاشتراك مع رئيس الجمهورية.

 

 


لبنان

ميشال عون

الحكومة اللبنانية

نجيب ميقاتى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة