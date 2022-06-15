اليوم السابع
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الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:11 ص
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كيف يساهم قطاع الأعمال العام فى دعم الاقتصاد الأخضر؟ التفاصيل فى 8 معلومات

الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:00 ص
كيف يساهم قطاع الأعمال العام فى دعم الاقتصاد الأخضر؟ التفاصيل فى 8 معلومات وزارة قطاع الأعمال
كتب عبد الحليم سالم

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يلعب قطاع الأعمال العام من خلال شركاته القابضة والتابعة  دورا مهما فى دعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، الذى يمثل قاطرة الحكومة للحد من الانبعاثات والغازات الدفئية؛ بما يساهم فى الحفاظ على البيئة كتوجه عالمى، وذلك من خلال دعم الصناعات الخضراء المعتمدة على الطاقة النظيفة والحد بشكل كبير من الانبعاثات الضارة.

 

1 – تخطط وزارة قطاع الأعمال لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

2 – تسعى الشركات لتدشين محطات طاقة شمسية خاصة مصر للألومنيوم.

3 – تركز الشركات على التحول من انتاج الأسمدة التقليدية للأسمدة الخضراء.

4 – أبرز المشروعات الخضراء مشروع بالنصر للأسمدة بالسويس.

5 – تسعى مصانع كيما لاستعادة نشاطها في الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

6 – وفقت أغلب الشركات أوضاعها البيئة وخفضت من الانبعاثات الضارة.

7 – التوجه لتصنيع مركبات كهربائية كبديل للمركبات التقليدية؛ لخفض استهلاك الوقود الاحفورى.

8 – سيارات ملاكى ومينى باص وتوكتوك أبرز المكبات التى سيتم تصنعيها للعمل بالكهرباء.


قطاع الاعمال العام

المناخ

التغير المناخى

السيارات الكهربائية

الشركات القابضة



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