كيف نفهم قرار البنك المركزى الأمريكى برفع سعر الفائدة

كتب أحمد يعقوب

قرر البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.50% و1.75%، وستؤدى سلسلة من الزيادات الكبيرة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات، مما يؤدى على الأرجح إلى تباطؤ اقتصادي ويزيد من مخاطر حدوث "ركود كبير"، حيث كان لرفع أسعار الفائدة السابق من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل تأثير رفع معدلات الرهن العقاري بنحو نقطتين مئويتين منذ بداية العام، وأدى إلى تباطؤ مبيعات المنازل.

- البنك المركزى الأمريكى يرفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% لتصبح 1.75%.

- تعد تلك المرة الأولى التى يرفع فيها البنك المركزى الأمريكى الفائدة 0.75% دفعة واحدة منذ 28 عامًا.

- سبب رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة فى أمريكا هذا العام استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة أسعار الوقود.

- متوقع انخفاض الذهب فى بورصات العالم غدًا الخميس بعد قرار رفع الفائدة فى أمريكا.

- سعر الفائدة فى مصر على الإيداع 11.25% والإقراض 12.25%.

- موعد اجتماع أسعار الفائدة القادم فى مصر يوم 23 يونيو الجارى.