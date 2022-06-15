كوريا الجنوبية وأمريكا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الأمن الاقتصادي

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، على تعزيز التعاون والتنسيق في قضايا الأمن الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري الجنوبي لي دو-هون، ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية خوسيه فرنانديز، في أول اجتماع بينهما في مدينة تورونتو الكندية، اليوم الأربعاء على هامش التجمع الافتتاحي لإطلاق شراكة أمن المعادن، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، واتفقا على تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الكورية الأمريكية في الشهر الماضي والتي تعهد فيها الحلفاء بتعزيز الشراكات في صناعات مثل أشباه الموصلات والبطاريات.

يشار إلى أن شراكة أمن المعادن هي مبادرة جديدة طموحة لتعزيز سلاسل التوريد للمعادن بقيادة الولايات المتحدة وتهدف إلى ضمان سلاسل إمداد مستقرة للمعادن الرئيسية المستخدمة في التقنيات المتقدمة وتكون كوريا الجنوبية أحد الشركاء إلى جانب كندا وأستراليا واليابان والدول الأوروبية الأخرى.