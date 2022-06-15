اليوم السابع
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الأربعاء، 15 يونيو 2022 06:31 م
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فى أعلى رقم منذ شهرين.. 444 شخصا على الأقل يعبرون القناة الإنجليزية

الأربعاء، 15 يونيو 2022 06:08 م
فى أعلى رقم منذ شهرين.. 444 شخصا على الأقل يعبرون القناة الإنجليزية مهاجرين - أرشيفية
كتب محمد جمال

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عبر 444 شخصا على الأقل القناة الإنجليزية (بحر المانش) على متن قوارب، وهو أعلى رقم يومى منذ أن أعلنت الحكومة أنها تخطط لإرسال بعض طالبى اللجوء إلى رواندا.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز" بأنه في الوقت الذي واجهت فيه الحكومة تحديات قانونية فى اللحظة الأخيرة لوقف أول رحلة ترحيل كان من المفترض أن تغادر يوم أمس، قام مئات الأشخاص بالعبور الخطير من فرنسا.

وقد وصل أكثر من 10700 شخص إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة هذا العام، وفقا لبيانات جمعتها الشبكة، وتظهر الأرقام أن هذا هو ضعف عدد الذين وصلوا إلى بريطانيا بنفس النقطة العام الماضى.

هذا وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمرا قضائيا بحظر ترحيل المهاجرين بعد ساعات من رفض المحكمة العليا في المملكة المتحدة طعنا بقرارها الذي للحكومة بتنفيذ خطة الترحيل المتفق عليها مع رواندا.


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