فرونتكس: أكثر من 86 ألف شخص حاولوا دخول أوروبا بشكل غير قانونى

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس، وجود حوالى 86400 محاولة غير قانونية لدخول الاتحاد الأوروبى فى الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى، بما يمثل 82% أكثر من نفس الفترة من العام الماضي، ففي مايو وحده ، سجلت المنظمة 23500 عملية نقل غير قانونية بزيادة 75 % عن مايو 2021.

وبشكل عام، شكلت المعابر الحدودية غير القانونية عبر طريق غرب البلقان نصف الحالات التي اكتشفتها فرونتكس، كان هناك ما يقرب من 40700 هنا - بزيادة قدرها 167 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

ووفقًا لفرونتكس، فإن معظم الأشخاص الذين اختاروا الطريق عبر بلدان يوغوسلافيا السابقة يأتون من سوريا وأفغانستان وتركيا .

وكما زاد عدد المعابر الحدودية على الطريق عبر شرق البحر الأبيض المتوسط ، أي عبر تركيا واليونان وقبرص، تم تسجيل ما يقرب من 13700 محاولة هنا - بزيادة قدرها 116 %، حوالي ثلثي هذه المعابر الحدودية غير الشرعية كانت محاولات لدخول قبرص.

ووفقًا لفرونتكس، فإن معظم المهاجرين على طريق شرق البحر الأبيض المتوسط يأتون من سوريا ونيجيريا والكونغو .

كما كانت هناك أيضًا زيادة في محاولات الدخول غير القانوني لبريطانيا العظمى عبر القناة الإنجليزية من الاتحاد الأوروبي، وبحسب المعلومات الخاصة بها، سجلت فرونتكس أكثر من 17200 حالة من هذه الحالات في الفترة من يناير إلى مايو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 122% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا لفرونتكس، لم يتم احتساب لاجئي الحرب من أوكرانيا الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي، وبحسب المنظمة، دخل خمسة ملايين ونصف المليون شخص إلى الاتحاد الأوروبي مباشرة من أوكرانيا أو عبر مولدوفا منذ بدء التحرك العسكرى الروسيى ضد أوكرانيا.