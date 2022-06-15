فتح باب القبول بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض لخريجى الشهادة الإعدادية بالسويس

فريق المحافظات

أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان عن فتح باب قبول ملفات التقديم للدفعة الجديدة بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنين وبنات " وذلك لطلاب مدارس الإعدادية بالمحافظة، بواقع فصل لمدرسة البنين وفصلين للبنات" وذلك خلال الفترة من ١٥ وحتى الـ ٣٠ من يونيه الجاري بمجموع يبدأ من ٢٦٠ درجة فأكثر لفصل البنين ، ومجموع يبدأ من ٢٥٥ فأكثر إلي فصلين للبنات.

أكد وكيل وزارة الصحة إنه سيتم تطبيق جميع شروط القبول حرفياً دون إستثناء أي شرط في شروط القبول المعلنة بمدرسة التمريض ومقرها داخل مستشفى السويس العام والتى تشرف عليها إدارة التدريب والبعثات بمديرية الصحة والسكان ، مؤكداً علي إنه سيتم التعامل بصفة شخصية مع ولي أمر الطالبة عند تقديمه للملف لإدارة المدرسة .

وفي سياق متصل فقد أشار وكيل وزارة الصحة إلي إنه تقرر تحديد يوم الأحد الموافق ۲۰۲۲/۷/۱۷م لإجراء اختبار الإملاء وإختبار اللغة الإنجليزية معاً تحريرياً اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتي نهاية يوم العمل ( بنين ) - وقد تقرر تحديد يوم الاثنين الموافق ۱۸ /۲۰۲۲/۷م لإجراء اختبار الإملاء وإختبار اللغة الإنجليزية معاً تحريرياً اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتي نهاية يوم العمل ( بنات ) ، لافتاً لإنعقاد لجنة القبول وكشف الهيئة والإختبار الشخصي علي النحو التالي تطبيقاً للإجـراءات الإحترازية لإنتشار فيروس كورونا المستجد وعدم التجمعات :

- يوم الاحد ٢٤ /۷/ ۲۰۲۲م عقد لجنة كشف الهيئة لقبول الطلبة المتقدمين والناجحين في اختباري الإملاء واللغة الإنجليزية ( بنين ) .

- يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين ٢٥ - ٢٦ /۲۰۲۲/۷م عقد لجنة كشف الهيئة لقبول فصلين من الطالبات المتقدمات والناجحات في اختباري الأملاء واللغة الانجليزية ( بنات ).