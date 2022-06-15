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فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالشرقية اليوم

الأربعاء، 15 يونيو 2022 03:30 ص
فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالشرقية اليوم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء من الأسبوع الجارى، لاستقبال طلبات التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية 2022.


وأكد محمد رمضان، وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية، أنه تقرر استقبال طلبات تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية، من خلال الإدارات التعليمية التابع لها كل مدرسة، وتحديد 35 جنيها لكل مادة.

واعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022 م، بنسبة نجاح بلغت 83.96%، حيث تقدم لأداء الامتحان 136996 طالبا وطالبة حضر منهم 135865، حيث وصلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 84.26٪ وتقدم لأداء الامتحان 134758 طالبا وطالبة حضر منهم 133745.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 64.57% حيث تقدم لأداء الامتحان 2172 طالبا وطالبة حضر منهم 2055

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 94%، حيث تقدم لأداء الامتحان 55 طالبا وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 81%، حيث تقدم لأداء الامتحان 11 طالبا وطالبة.

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي، مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.


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