غلق 5 منشآت مخالفة ورفع 120 طن أتربة بحى غرب الإسكندرية

فريق المحافظات

شن حى غرب الإسكندرية حملة مكبرة بمنطقة مينا البصل، أسفرت عن غلق ( 5 ) منشآت، والتحفظ علي 25 إشغالا متنوعا، وغرامات فورية ( 8000 ) جنيه، وذلك بناء على تكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، بتنفيذ حملات على مدار اليوم، لإزالة الإشغالات ومتابعة مدى الالتزام بمواعيد الغلق للمحلات والمطاعم والكافيهات.

ونفذ حي غرب حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة الورديان بشوارع الامان ، السلطان شاه ، الاسناوي وأسفرت أمير المدينة ، البيهقي ، مسجد القبارى ، الامير لؤلؤ، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ( 5 ) منشآت والتحفظ على 25إشغال متنوع وغرامات( 8000 ) جنبه، وجاء ذلك بوجود إدارة إشغال الطريق بالحى، وأكدت المهندسة سحر شعبان أن الحملات متوالية بنطاق الحي لفرض الانضباط وإزالة الإشغالات ومتابعة الالتزام مواعيد الفتح والغلق بناء علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية.

من جهة أخرى، تابعت رئيس الحى حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات بنطاق الحي والتي أسفرت عن رفع ( 120) طن أتربة ورديم من أسفل كوبري التاريخ كما تم رفع 2 طن مخلفات أتربة ومخلفات تقليم الاشجار من شارع الانهار بغيط العنب ونهاية شارع المكس، وقد أكدت رئيس حي غرب علي المتابعة اليومية وتكثيف حملات النظافة بنطاق الحي حفاظا علي البيئة المحيطة وصحة المواطنين.