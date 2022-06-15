عضو مجلس اتحاد الصناعات: وثيقة ملكية الدولة فكر جديد لإدارة الأصول

كتب أيمن رمضان

قال المهندس محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن وثيقة ملكية الدولة توجه حميد من الدولة المصرية والأيام القادمة ستحمل الخير الكثير لمصر، نتيجة شراكة القطاع الحكومى مع القطاع الخاص ، وتابع:" المغذى أن هناك فكر إدارة جديد للمشروعات التي تتملكها الدولة..ونحن جربنا كثيراً إدارة القطاع العام لأملاك الدولة وكان هناك ملاحظات كثيرة".

وأضاف "البهى"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن الدولة دائماً ما تكون منظم ومراقب وليست متحكمة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص سيبدأ مشاركة الدولة في إدارة المشروعات، وهو ما سوف يترتب عليه إنجاح هذه المشروعات ويتولد عنها رسوم وضرائب للدولة تسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتابع:" وهذا ما فعله مهاتير محمد ونجح في ذلك".

وعلقت مارى لويس بشارة، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، خلال لقاء لها عبر البث المباشر، بالبرنامج، إنه لولا السنوات الصعبة التي مرت على مصر عقب الثورة كانت الدولة المصرية حققت مشروعات رائعة، موضحة أن الدولة نفذت مشروعات البنية التحتية الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما جعلنا نجنى ثمار ذلك الآن وقد حان تعميمه على كافة القطاعات، وهو ما يتم الآن في وثيقة ملكية الدولة التي نحن في حاجة شديدة إليها.