عجائب قدرة الله.. ولادة عِجل بـ3 عيون وفكين متلاصقين فى الغربية "بث مباشر"

الغربية محمد طارق

قدم اليوم السابع بثا مباشر من قرية الرجبية بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، حول حالة نادرة لولادة عجل بـ3 عيون وفكين ولسانين ومخ واحد وأذنين، ملك أحد مزارعي القرية في ظاهرة نادرة.





وأكد أهل القرية، أن الغريب في الأمر هو ولادة عجل بـ3 عيون وفكين ولسانين في رأس واحد، حيث تمت ولادته في الساعات الماضية بصورة طبيعية، حيث جرى وضعه تحت الملاحظة لمدة أسبوع لحاجته إلى رضاعة مباشرة ويواجه صعوبة في البلع لوجود لسانين.



وأكد الدكتور أحمد الهواري طبيب بيطري، أن هذه الحالة تحدث بسبب نمو غير طبيعي للجنين وأن هذه الحالة تحتاج إلى دراسة علمية، مؤكدا أن الأم لم تعاني من أي عيوب خلقية وبصحة جيدة عقب الولادة.



وقالت مصادر في مديرية الطب البيطري بالغربية، إنه يجري حالياً دراسة الأسباب الحقيقية للعيب الخلقي لمولود العجل، المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مؤكدين أن المولود بمثل هذه العيوب لا يعيش طويلاً.