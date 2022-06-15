طمعا فى تركة جدها.. 10 نقاط توضح سبب اعتداء أب على ابنته واحتجازها بالمعادى

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجي

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بخطف ابنته "نورا" 23 سنة بالمعادي 4 أيام احتياطيًّا لاتهامه بخطف والتعدى على نجلته، بعد ورود محضر تحريات الشرطة الذي ثبت فيه تعدي المتهم على ابنته، واصطحابها كرها عنها لمسكنه للإقامة برفقته.

وناظرت النيابة العامة إصابة بعين المجنى عليها جرَّاء تعدي والدها عليها، وقررت النيابة عرضها على الطب الشرعى

ووجهت له النيابة العامة اتهامات:

1- خطف ابنته المجني عليها بطريق الإكراه

2- حجزها دون أمر من أحد الحكام المختصين، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا

3- التعدي عليها ضربًا، وإحداث إصابتها

4- سرقة هاتفها

تفاصيل الواقعة

1- نورا فتاة تبلغ من العمر 22 عاما تزوج والدها (على عصام) من والدتها كورية الجنسية وانجبت طفلتهما نورا الا انهما انفصلا

2- سافر والد نورا الى اليابان وترك طفلته البالغة من العمر 5 أشهر فقط فى رعاية جدها وزوجة جدها بمنطقة المعادى

3- بسبب تعلق الجد بالطفلة ومحاولة الاب اخذها للاقامة معه فى اليابان حصل الجد على حكم قضائي بحضانة المجني عليها وولايتها التعليمية حتى وفاته

4- كبرت نورا واصبح لديها 22 عاما ولتعلق الجد بها اوصى بحصولها على ثلث تركته.

5- منذ 8 أشهر توفى جد نورا وفوجئت بحضور الاب من اليابان بعد معرفته ما اوصى به والده الى ابنته وحاول اصطحابها بالاكراه للاقامة معه ومن ثمة الحصول على ممتلكاتها

6- رفضت زوجة الجد البالغة من العمر 80 عاما ترك نورا.

7- يوم 4 يونيو حضر الاب الى منزل نورا وقام باجبارها على الخروج معه دون اخذ ملابسها واستولى على هاتفها المحمول وتعدى عليها بالضرب المبرح لاجبارها على السير معه

8- قامت زوجة جد نورا بتحرير محضر ضد والد نورا

9- قررت النيابة العامة إحضار المتهم والد المجني عليها، فامتثل بالحضور

10- استمعت النيابة لاقوال نورا حيث شهدت بإقامتها برفقة جدها وزوجته المبلغة منذ أن كان عمرها خمسة شهور ولرفضها طلب والدها استكمال دراستها بالخارج استصدر جدُّها الحكمَ القضائيَّ وانقطعت صلتها به حتى وفاة جدّها.