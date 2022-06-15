ضبط 600 كليو دقيق مدعم بحوزة صاحب مخبز قبل بيعها بالسوق السوداء بالمرج

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادي

تمكن رجال المباحث القاهرة، في ضبط مسئول مخبز بلدى بالمرج لقیامه بتجمیع كمیات من الدقیق البلدى المدعم لبیعھا بالسوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لمكافحة الجریمة بشتى صورھا لاسیما الجرائم التموینیة، فقد تمكنت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن القاھرة من ضبط (مسئول عن مخبز بلدى- كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لاستيلائه على المال العام والتصرف بالبیع فى كمیة من الدقیق البلدى المدعم "استخراج %82 " بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

وعثر بداخل المخبز على (600 كيلو جرام دقیق بلدى مدعم) و بمواجھته اعترف بحیازته للمضبوطات بقصد الإتجار بھا بالسوق السوداء لتحقیق أرباح غیر مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونیة وتم حبس المتهم.