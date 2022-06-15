ضبط 5 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر فى بيلا بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالاشتراك مع مديريات الطب البيطري والتموين والصحة، اليوم الأربعاء، من ضبط 5 أطنان أعلاف حيوانية، مجهولة المصدر، داخل مصنع ومحل لتجارة الأعلاف الحيوانية، بدائرة مركز بيلا، قبل طرحها للبيع في الأسواق، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك خلال الحملات التي ترأسها الحملة جمال ساطور، رئيس المدينة، بمشاركة عبد الجليل صبري، نائب رئيس المدينة، والدكتور رامي سلامة، رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة بيلا البيطرية، وعضوية رضا بدوي، والسيد حمدي، بإدارة تموين بيلا، وربيع حافظ، ومحمد محسن، ومحمد هلال، وعبد الحميد مجاهد، بإدارة بيلا الصحية.

أسفرت الحملات، عن ضبط «5 أطنان أعلاف حيوانية» مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، داخل مصنع ومحل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدائرة مركز بيلا، وجري التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجري شئونها.

كما نجحت جهود الحملات في ضبط 72 عبوة عصير، منتهية الصلاحية، وتحفظت علي الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، بالإضافة إلي تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لعدم النظافة، ومحضرين لعدم حمل شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.