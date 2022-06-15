ضبط 3 أطنان سمسم و1620 لتر خل فى المحلة بمحافظة الغربية

الغربية عادل ضرة

تمكنت مديرية الصحة بالغربية من ضبط أغذية قبل بيعها للمواطنين بقري المحافظة ، حيث تم 3 طن سمسم احمر مغربل للشك في صلاحيته للاستهلاك الآدمي للتخزين في مخزن غير جيد التهوية ولوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحيه للمنشأه كما تم ضبط كمية مقدارها 1620 لتر خل ابيض طبيعي للشك في الصلاحية للاستهلاك الآدمي وورود نتائج غير مطابقة.

وقال الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية في بيان له أنه تم تشكيل لجنة مكبرة من مراقبة الأغذية لشن حملة على منافذ بيع وتخزين الأغذية بقري ومراكز المحافظة وقد تم ضبط أغذية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي وقد تحرر محضر جنحة صحيه طبقا للقرار الوزاري 97 لسنه 67 وتم تحرير 3 محاضر جنح صحيه طبقا للقرار الوزاري 96 لسنه 67 وجاري قيد الأوراق بالنيابه العامة.