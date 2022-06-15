ضبط مواطن حول منزله مكانا لتصنيع الحشيش بالمنيا

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش متخذاً من دائرة مركز شرطة المنيا مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

▪عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن المنيا تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام–كمية من مخدرى "الهيروين، الحشيش"- العدد والأدوات التى تُستخدم فى عملية التدوير والخلط- سلاح أبيض - مبلغ مالى –هاتف محمول).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات. ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (420,000 أربعمائة وعشرون ألف جنيه تقريباً.