اليوم السابع
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ضبط مواطن حول منزله مكانا لتصنيع الحشيش بالمنيا

الأربعاء، 15 يونيو 2022 10:58 ص
ضبط مواطن حول منزله مكانا لتصنيع الحشيش بالمنيا حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش متخذاً من دائرة مركز شرطة المنيا مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

▪عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن المنيا تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام–كمية من مخدرى "الهيروين، الحشيش"- العدد والأدوات التى تُستخدم فى عملية التدوير والخلط- سلاح أبيض - مبلغ مالى –هاتف محمول).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات. ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (420,000 أربعمائة وعشرون ألف جنيه تقريباً.


حشيش

مصنع مخدرات

اخبار الحوادث



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