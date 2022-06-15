ضبط محاولة تهريب تمثال و36 قطعة أثرية داخل طرد بمطار القاهرة.. صور

تمكن رجال الإدارة العامة للوارد الجوى برئاسة رامى دياب مدير عام الوارد الجوى بالقاهرة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي ووحدة تأمين البضائع بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب تمثال وعدد من القطع الأثرية داخل طرد وارد من فرنسا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

البداية إثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك الأمتعة الشخصية مصر للطيران برئاسة مايسة السيد مدير الجمرك، اشتبهت صافيناز سعد الدين مهران مأمور الحركة فى مشمول بوليصة الشحن رقم M5122H0067 الواردة من فرنسا والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن طرد أمتعة شخصية بوزن 147.5 كيلو جرام والذى تقدم مندوب صاحب الشأن بطلب لإعادة شحنه.

وبالعرض على مايسة السيد مدير الجمرك قامت بتشكيل لجنة برئاسة مها أبراهيم مدير إدارة الحركة، من أحمد محمد سالم وصافيناز سعدالدين مهران مأمورى الحركة للمعاينة الفعلية فتبين وجود تمثال وعدد من القطع الفضية بإجمالي 56 قطعة أشكال مختلفة يشتبه ان تكون أثرية.

وبالعرض على الإدارة المركزية للوحدات الأثرية التى أفادت بأنه يوجد تمثال و36 قطعة أثرية من الأصناف المضبوطة تخضع للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 و الذى ينص على منع إستيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول وأوصت اللجنة بمصادرتها لصالح وزارة السياحة والأثار.

قرر رامى دياب مدير عام جمارك الوارد الجوى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.