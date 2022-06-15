اليوم السابع
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ضبط شحنة من الهيروين والآيس بقيمة 1.2 مليون جنيه بسوهاج

الأربعاء، 15 يونيو 2022 11:02 ص
ضبط شحنة من الهيروين والآيس بقيمة 1.2 مليون جنيه بسوهاج حبس ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إحدى البؤر الإجرامية بقرية روافع القصير بدائرة مركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج يقوم على إدارتها عناصر تشكيل عصابى مكون من (9 عناصر إجرامية) تخصصوا فى الترويج والإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى–الأمن العام – الأمن المركزى) ، وبالإشتراك مع مديرية أمن سوهاج تم إستهدافهم وضبطهم ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الآيس "الشابو"– كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - فرد خرطوش - طلقات لذات العيار – 419 زجاجة مواد كحولية – سيارة – 6 قطع سلاح أبيض – 2ميزان حساس – مبلغ مالى - 9 هواتف محمولة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى(1,420,000 جنيه) بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه فتم حبس المتهمين.


هيروين

حشيش

اخبار الحوادث

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