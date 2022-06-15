ضبط سائق أثناء محاولته إدخال شابو وحشيش لصديقه بمحبسه في قسم ثان سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الخدمات الأمنية بقسم ثان سوهاج من ضبط سائق بحوزته 2 قطعة لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالى حوالي 6 جرام و2 تذكرة لمخدر الشابو وزنت 10 جرام وذلك أثناء محاولته إدخالها لصيقه المحبوس إحتياطيا على ذمة إحدى القضايا بالقسم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم ثان سوهاج يفيد بضبط سائق أثناء محاولته إدخال مواد مخدرة لصديقه بمحبسه بدائرة القسم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية زالعقيد أسامه طنطاوى مفتش مباحث القسم والمقدم احمد صقر رئيس مباحث قسم ثان سوهاج بتمكن الخدمات الأمنية بالقسم من ضبط المدعو عبد الكريم ا ا م 31 سنة سائق، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج وبحوزته "2" قطعة لمادة الحشيش المخدر وزنت حوالي 6 جرام و"2" تذكرة لمادة الشابو وزنت حوالي 10 جرام حال محاولته أدخالها لصديقة المتهم كريم ك ص ع ن24 سنة عامل ويقيم دائرة قسم أول سوهاج المحبوس احتياطيا علي ذمة القضية قسم ثان سوهاج " سرقة ".

بمواجهة المتهم اقر بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها للمتهم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.