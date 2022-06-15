صور.. تشييع جثمان ممرضه توفيت فى العمل ومحافظ كفر الشيخ يرسل موفدا

كفر الشيخ محمد سليمان

شهدت قرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، تشييع جثمان نوال محمد الشافعي، 35 سنة، والتي وافتها المنية أثناء عملها بوحدة الكلى، التابعة لمستشفى مطوبس المركزى، اليوم الأربعاء.

شارك في تشييع الجثمان ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، نيابة عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وحضور المئات من أهالي القرية ومدينة مطوبس والعاملين بالصحة.

ونعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، شهيدة الواجب، نوال محمد الشافعي، 35 سنة، والتي وافتها المنية أثناء عملها بوحدة الكلى، التابعة لمستشفى مطوبس المركزى، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأوفد محافظ كفر الشيخ، ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، لحضور تشييع الجثمان، وتقديم واجب العزاء لأسرتها، وسيتم تشييع الجثمان بعد صلاة المغرب، اليوم الأربعاء، بقرية منية المرشد، التابعة لمركز مطوبس.