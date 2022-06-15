شرطة التموين تضبط 1552 قضية متنوعة.. التفاصيل

كتب إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1552) قضية تموينية متنوعة.

من بين المضبوطات قضيتين حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات (7 طن "أرز شعير – سكر حر - مكرونة" )، (391) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (49,760 طن "دقيق أبيض– أرز- مكرونة– سكر حر- زيت طعام– ملح طعام- أعلاف - أسمدة" – 377 عبوة سجائر- 15 أسطوانة بوتاجاز) .

ومن ضمن القضايا (609) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن ( 19 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 157 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 162 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 111 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 53 قضية توقف عن الإنتاج – 30 قضية غلق - 77 قضية متنوعة أخرى )، مضبوطات بلغت (8,200 طن دقيق بلدى مدعم – 5605 رغيف) وكذا (14) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (8,590 طن "أسمدة – سكر" مدعم – 80200 لتر "سولار – بنزين" – 280 أسطوانة بوتاجاز – 288 عبوة زيت تموينى) حيث بلغ إجمالي المضبوطات (71,900 طن – 80200 لتر "سولار، بنزين" –5605 رغيف – 288 عبوة زيت تموينى -377 عبوة سجائر – 295 إسطوانة بوتاجاز )

ومن أبرز مضبوطات الحملات...

ضبط (20 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة المنوفية.

كما تم ضبط (15٫86 طن "مكرونة – دقيق أبيض – أرز أبيض") معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (المديرة المسئولة عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، ضبط (5 طن أرز شعير) بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

واسفرت الحملات عن ضبط (80200 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين 80،92") تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء للاستيلاء على الدعم المقرر، بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الجيزة.

ونجحت الحملات في ضبط (3٫62 طن مقطعات دواجن) بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وفيما تم ضبط (1٫8 طن مفروم لحم) بدون مستندات مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة وفى حالة سيولة تامة ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (قائد سيارة ربع نقل مزودة بثلاجة حفظ حال سيرها بمحافظة الجيزة) .

ونجحت الحملات في ضبط (10 طن ملح طعام) بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، ويشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط (50 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (قائد سيارة حال سيرها بمحافظة الفيوم) .

فى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (9) قضايا بمضبوطات بلغت (152٫315 طن أقماح محلية) أبرزها الآتى:

ضبط (125 طن "أقماح محلية" محظور تداولها خارج المنظومة تم تجميعها لاستخدامها فى إنتاج الدقيق الأبيض "مستلزمات إنتاج" – 30 طن "دقيق أبيض" معبأة داخل شكائر "منتج نهائى")، بحوزة (المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق الأبيض بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.