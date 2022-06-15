أصيب مهاجر بالرصاص بعد أن أطلقت الشرطة الفرنسية النار على شاحنة كانت تقل عددا من المهاجرين لمحاولتها اختراق نقطة تفتيش شرطية فى بلدية "سوسبيل" الواقعة فى إقليم الألب البحرية من منطقة "بروفنس ألب كوت دازور" في جنوب شرق فرنسا وبالقرب من الحدود الإيطالية.
وذكرت قناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، أن الشرطة طاردت الشاحنة في اتجاه مدينة "نيس" وفر السائق وشريكاه تاركين المهاجرين الخمسة الذين كانوا على متن الشاحنة بعد توقفها في حي "مولين" في نيس.
وأضافت القناة أن المفتشية العامة للشرطة الوطنية (آي جي بي إن) تولت هذا الملف كما هو الحال في حالة استخدام الشرطة للسلاح.
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