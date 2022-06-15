وذكرت قناة "سي نيوز" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، أن الشرطة طاردت الشاحنة في اتجاه مدينة "نيس" وفر السائق وشريكاه تاركين المهاجرين الخمسة الذين كانوا على متن الشاحنة بعد توقفها في حي "مولين" في نيس.

وأضافت القناة أن المفتشية العامة للشرطة الوطنية (آي جي بي إن) تولت هذا الملف كما هو الحال في حالة استخدام الشرطة للسلاح.