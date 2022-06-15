سلطات بريطانيا تعلق ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

أفادت وسائل إعلام بريطانية بمنع إقلاع طائرة كان من المخطط أن تقوم بترحيل 7 مهاجرين إلى رواندا.

وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمرا قضائيا بحظر ترحيل المهاجرين بعد ساعات من رفض المحكمة العليا في المملكة المتحدة طعنا بقرارها الذي للحكومة بتنفيذ خطة الترحيل المتفق عليها مع رواندا.

وبعد صدور الأمر، تم إلغاء الرحلة التي كان من المقرر أن تنفذها طائرة "بوينغ"، ما قد يؤجل عملية الترحيل بشكل عام لمدة أسابيع حتى إتمام المراجعة القضائية للأمر والمتوقع مع نهاية يوليو القادم.

ونقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية عن مصدر حكومي بريطاني قوله إن "القضاة الأوروبيين علقوا العملية كلها على الرغم من أحكام المحكمة العليا للمملكة المتحدة والمحكمة العليا في لندن ومحكمة الاستئناف لصالح الحكومة. وهذا أمر رهيب".

يذكر أن بريطانيا كانت تخطط لترحيل نحو 130 من طالبي اللجوء الذين دخلوا المملكة بصورة غير شرعية قادمين عبر بحر المانش من فرنسا، إلى رواندا بموجب اتفاق مع هذا البلد الإفريقي.

وأثارت القضية معركة قضائية مطولة، حيث رفع المهاجرون وعدد من منظمات حقوق الإنسان دعاوى ضد قرار الحكومة البريطانية.